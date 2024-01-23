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Тайны дорожных жестов: как водители общаются без слов

В ГИБДД рассказали о водительских жестов, о которых мало кто знает

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Авто

Водители используют разнообразные жесты и сигналы на дороге для взаимодействия и обмена информацией.

В ГИБДД рассказали о водительских жестов, о которых мало кто знает
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

От включения аварийной сигнализации до кратковременного включения дальнего света, эти действия передают благоприятные сообщения между участниками движения.

Даже менее известные жесты, такие как взаимодействие через стоп-сигнал или хлопанье в ладоши, могут предупреждать о проблемах с автомобилем или просить соблюсти дистанцию, подчеркивая важность эффективного общения на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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