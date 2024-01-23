Тайны дорожных жестов: как водители общаются без слов

В ГИБДД рассказали о водительских жестов, о которых мало кто знает

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Водители используют разнообразные жесты и сигналы на дороге для взаимодействия и обмена информацией.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

От включения аварийной сигнализации до кратковременного включения дальнего света, эти действия передают благоприятные сообщения между участниками движения.

Даже менее известные жесты, такие как взаимодействие через стоп-сигнал или хлопанье в ладоши, могут предупреждать о проблемах с автомобилем или просить соблюсти дистанцию, подчеркивая важность эффективного общения на дороге.