Производители гордятся тем, что у этих 5 автомобилей никогда не ржавеет кузов, никто не опроверг этих утверждений

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты в области автомобилей выделили пять машин, у которых кузовы практически не поддается коррозии.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Лидером стал автомобиль Porsche Cayenne, выпущенный в период с 2002 по 2010 год. Производитель обеспечивает кузов толстым слоем лакокрасочного покрытия, что эффективно защищает его от возможных повреждений. Появление ржавчины обычно ограничивается зонами под пластиковыми элементами или на стыках кузовных панелей.

На втором месте оказалась Audi A6 с кузовом из алюминия.

Третью строчку занял Volvo S80 с прочным стальным кузовом и надежным лакокрасочным покрытием, что в совокупности обеспечивает эффективную защиту от коррозии.

Mercedes-Benz S-Class занял четвертое место. Даже на поверхности капота, крыльев и дверей этого автомобиля коррозия встречается редко, хотя задние крылья считаются наиболее подверженными.

На последнем месте оказался Volvo XC90. Производитель использовал сталь для создания кузова, покрытого толстым слоем краски. Проявление коррозии возможно лишь на стыках металла с пластиковыми элементами, а также на передних лонжеронах и подрамнике.