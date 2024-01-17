При какой температуре замерзают технические жидкости в автомобиле

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Почти все производители автомобилей обещают надежный запуск двигателя в условиях холода до "минус 20", а все, что ниже этой отметки, становится проблемой для самих владельцев.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако есть разница между простым запуском машины в мороз, прибегая к "пуско-заряднику" или помощи соседа, и необходимостью размораживать замерзшие технические жидкости.

Давайте начнем с основной жидкости в автомобиле — топлива. Бензин замерзает при температуре ниже 70 градусов, в то время как "солярка" (дизельное топливо для зимнего использования) застывает при "минус 35". Летняя дизельная смесь замерзнет, как только температура опустится ниже 10 градусов, а межсезонная может "завестись" при -15 градусах. Значительно лучшие характеристики у специализированного арктического дизельного топлива (ДТА), способного работать при температурах ниже 60 градусов.

Что касается охлаждающей жидкости, то здесь также учтен диапазон термических перепадов. Например, антифриз G11, как правило, замерзает при температуре от -30 до -50 градусов, в то время как G12 и G12+ выдерживают холода до "минус 40". Этиленгликольные концентраты, однако, могут подвести при температуре до -13 градусов.

Уникальные свойства антифриза, смешанного с дистиллированной водой, способны снизить этот показатель до -67 градусов. Поэтому разбавлять охлаждающую жидкость нужно в правильной пропорции, доливая ее при необходимости в концентрированном виде.

Что касается "незамерзайки", все просто: стеклоомывающие жидкости на основе изопропилового спирта обычно "умирают" при "минус 16-18", тогда как те, что продолжают свою работу при морозе, содержат метанол.

Напомним, что метанол пагубно воздействует на здоровье, и его использование в стеклоомывающих жидкостях запрещено с "нулевых" годов. Однако приобрести такую жидкость не составляет труда.

Наконец, моторное масло. Смазки 0W-20 считаются наиболее эффективными, гарантирующими вращение коленвала при температуре до "минус 35-40С". Если такие холода редки, то можно использовать масло с маркировкой 5W-30 и 5W-40, тем более, что они лучше адаптированы к повышенным температурам окружающей среды.

Иными словами, в теплое время года не придется менять класс смазочных материалов для двигателя вашего автомобиля.