Продажи электронных ОСАГО выросли в России на 10%

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В 2023 году в России продали 25,5 млн полисов ОСАГО. Продажа полисов осуществлялась электронным способом, сообщает пресс-служба РСА.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain

Отмечается, что показатель на 9,8% выше, чем в 2022 году (23,3 млн полисов). Больше всего e-ОСАГО было куплено в Москве (это составляет 9,7% от всех продаж в России), Московской области (5,4%), а также в Краснодарском крае (4,1%).

Доля купленных е-ОСАГО составляет около 62% от всех проданных за всё время полисов обязательной "автогражданки".

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