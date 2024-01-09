Автоэксперт Сажин объяснил, какие автомобили оказались не готовы к русской зиме

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Неожиданная аномальная зима внесла немалые трудности для большинства владельцев автомобилей. Начало января 2024 года явилось настоящим испытанием для многих, кто оказался неготовым к резким изменениям погоды в российской зиме.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Особенно впечатлятельным и трагичным событием стала крупная авария, в которой участвовали 50 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области 8 января.

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей высказал свои мысли о том, как понять, что ваш автомобиль не соответствует требованиям российской зимы. Он подчеркнул, что важную роль играет не только техническая оснащенность машины, но и опыт водителя.

"Главный вопрос заключается в том, кто находится за рулем. Независимо от того, как оборудован автомобиль, без соблюдения правил дорожного движения, дистанции и разумной скорости, любой автомобиль может стать источником серьезной аварии", — пояснил Сажин.

Он также вспомнил пословицу "Какой русский не любит быстрой езды", подчеркивая, что многие водители, видя ограничения скорости, игнорируют их, что является нарушением правил даже в условиях сложных погодных условий.

Относительно массовой аварии на трассе М-11, Сажин винит дорожные службы, которые, несмотря на предупреждения о снегопаде и плохой видимости, не обработали дорогу соляными растворами.

Сажин советует всегда поддерживать в хорошем состоянии автомобиль, особенно перед наступлением зимы. Он отмечает, что многие проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей зимой, связаны с износом аккумуляторов и недостаточной подготовкой электроники к российским зимним условиям.

"Как вы относитесь к своему автомобилю, так он будет относиться и к вам. Проблемы с запуском часто связаны с тем, что электроника многих автомобилей не приспособлена к нашей зиме", — заключил эксперт.