Автоэксперт Моржаретто: в начале 2024 года не ожидается подорожания машин в РФ

В начале 2024 года ожидается отсутствие роста цен на автомобили на традиционные 1-2%, сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто, ссылаясь на информацию от "Прайм". Он отметил, что у дилеров накопились значительные запасы машин, которые требуется распродать.

Фото: bedroomdecoratingideasss.blogspot .com/2021/08/bmw-dealer-in-florida-bmw-dealer-in.html

По словам Моржаретто, в начале года рост цен не предвидится, так как сначала необходимо избавиться от накопленных запасов, оцениваемых примерно в 200 тыс. автомобилей. Однако эксперт прогнозирует увеличение стоимости автомобилей в России из-за инфляционного роста, отмечая, что подорожание будет происходить постепенно, без резких скачков.

В декабре 2023 года автодилеры начали активно избавляться от автомобилей модельного года 2023, предлагая их со скидками в преддверии праздников. На рынке также наблюдается спрос на китайские кроссоверы различных марок, продаваемые за наличные с выгодой в 200 тыс. рублей или даже по более низкой цене производителя при наличии дополнительного оборудования, как отмечала "Газета.Ru".