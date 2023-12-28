Хитрые методы избегания штрафов с дорожных камер: что рассказал представитель ГИБДД

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru поделился информацией о том, как некоторые водители избегают штрафов с дорожных камер, в условиях увеличения их числа.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Одним из методов является снятие транспортного средства с учета и оформление фиктивного договора купли-продажи. Затем владелец объявляет, что больше не владеет машиной, снимает ее с учета и советует обратиться к новому владельцу за свидетельством о регистрации, тем самым избегая возможных штрафов.

Еще одним сценарием является создание фирм-однодневок для регистрации транспортных средств, а при наличии многочисленных штрафов преступники открывают новую фирму и переносят на нее активы, а штрафы аннулируются.

Наконец, распространенным методом становится маскировка государственных номерных знаков с использованием специальных устройств, несмотря на возможные серьезные штрафы и лишение водительских прав.