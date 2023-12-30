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5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя

2:25
Авто

Во время движения автомобиля могут возникнуть различные неожиданные проблемы с работой двигателя, проявляющиеся в нестабильности оборотов или внезапном отключении двигателя в самый неподходящий момент.

5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперты портала njcar.ru выделили наиболее распространенные причины таких неполадок и предоставили рекомендации по действиям в таких ситуациях.

В идеале, когда двигатель прогрет, стрелка тахометра должна удерживаться в диапазоне от 800 до 1000 оборотов в минуту без перепадов. Если замечены отклонения, такие как колебания от 500 до 1500 оборотов в минуту, это может свидетельствовать о неисправностях в работе двигателя.

Одной из распространенных причин нестабильности оборотов двигателя является использование низкокачественного топлива при заправке автомобиля. В таких случаях топливные форсунки могут засоряться, а на свечах зажигания образуется нагар.

Решением этой проблемы обычно является замена свечей, очистка форсунок и переход к использованию более качественного топлива.

Также возможны проблемы с топливоподачей из-за засорения топливного фильтра или сбоя в работе топливного насоса. В таких случаях рекомендуется провести замену топливного фильтра или диагностику топливного насоса для восстановления нормальной работы двигателя.

Нестабильность оборотов двигателя и троение могут быть вызваны неисправностью высоковольтных проводов, свечей зажигания или катушек зажигания. Решением данной проблемы является замена поврежденных компонентов.

Также одной из причин этих неполадок может быть неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). При наличии этой проблемы может возникать резкое снижение оборотов при торможении или даже полная остановка двигателя. Рекомендуется провести очистку клапана или его полную замену для устранения данной неисправности.

Иногда нестабильные обороты могут свидетельствовать о серьезных проблемах, таких как дефект в работе электронного блока управления двигателем, сбой в датчике положения дроссельной заслонки или неполадки в регуляторе холостого хода.

В таких ситуациях рекомендуется обратиться в автосервис для выявления и устранения возможных неисправностей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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