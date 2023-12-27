Водителям назвали деталь в автомобиле, замена которой спасает здоровье

При движении внутрь автомобиля попадают вредные вещества, такие как оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажа и бензапирен, предупреждают медики. Эти вещества могут способствовать развитию опасных заболеваний, включая рак легких.
Для защиты водителя и пассажиров от выбросов газов предназначен салонный фильтр. Однако не все автолюбители своевременно производят его замену, отмечает специалист по автомобилям Сергей Канаев. Он рекомендует менять фильтр дважды в год — весной и осенью, например, при замене моторного масла.
"Лучше потратить деньги и сразу же заменить их. Салонные фильтры предотвращают попадание пыли, пыльцы, неприятных запахов и других загрязняющих веществ. Если постоянно откладывать замену, вы будете вдыхать грязь", — предупреждает эксперт.
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