Блеск и чистота: секреты ухода за кузовом без помощи мастера

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Опытные автолюбители знают, что многие проблемы с автомобилем можно решить самостоятельно, не обращаясь в мастерскую. Вот несколько простых и быстрых решений, которые могут оказаться полезными.

Фото: Openverse by buhtterfly is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

1. "Кола" от ржавчины: Кока-кола, благодаря своей кислотности, способна растворить ржавчину. Погрузите съемные части автомобиля в напиток на ночь, и к утру следов ржавчины не останется.

2. Сода от пятен: Обычная пищевая сода справляется с пятнами на сиденьях не хуже, чем профессиональные чистящие средства. Смешайте порошок с водой и моющим средством для посуды, нанесите на загрязненные места, потрите поверхность, затем промойте и просушите.

3. Резиновый скребок от шерсти: Для быстрого удаления собачьей шерсти с сидений используйте воду в пульверизаторе и резиновый скребок. Распылите жидкость, затем соберите шерсть скребком или резиновыми хозяйственными перчатками.

4. Кондиционер для полировки: Восстановите блеск кузова с помощью обычного кондиционера для волос. Нанесите на чистую поверхность и разотрите тряпочкой для блеска.

5. Прозрачный лак от царапин: Мелкие царапины и сколы могут испортить внешний вид автомобиля, но вы можете исправить их без больших затрат. Используйте прозрачный лак для ногтей, нанесите на царапины, затем удалите излишки резиновым шпателем.