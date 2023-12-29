Опытные автолюбители знают, что многие проблемы с автомобилем можно решить самостоятельно, не обращаясь в мастерскую. Вот несколько простых и быстрых решений, которые могут оказаться полезными.
1. "Кола" от ржавчины: Кока-кола, благодаря своей кислотности, способна растворить ржавчину. Погрузите съемные части автомобиля в напиток на ночь, и к утру следов ржавчины не останется.
2. Сода от пятен: Обычная пищевая сода справляется с пятнами на сиденьях не хуже, чем профессиональные чистящие средства. Смешайте порошок с водой и моющим средством для посуды, нанесите на загрязненные места, потрите поверхность, затем промойте и просушите.
3. Резиновый скребок от шерсти: Для быстрого удаления собачьей шерсти с сидений используйте воду в пульверизаторе и резиновый скребок. Распылите жидкость, затем соберите шерсть скребком или резиновыми хозяйственными перчатками.
4. Кондиционер для полировки: Восстановите блеск кузова с помощью обычного кондиционера для волос. Нанесите на чистую поверхность и разотрите тряпочкой для блеска.
5. Прозрачный лак от царапин: Мелкие царапины и сколы могут испортить внешний вид автомобиля, но вы можете исправить их без больших затрат. Используйте прозрачный лак для ногтей, нанесите на царапины, затем удалите излишки резиновым шпателем.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.