Франция отличается от соседней Германии не только своим стилем жизни, но и автомобильными предпочтениями.
На фоне высоких налогов на бензин, дорогую парковку и налогов, регулируемых по весу машин, французы предпочитают простые и дешевые автомобили.
Узкие старинные улицы и дороги также обуславливают предпочтение компактных машин. Французы не ставят автомобиль на пьедестал статуса, а скорее рассматривают его как средство передвижения.
Низкая культура парковки и социалистические взгляды также влияют на то, почему машины во Франции часто выглядят немного потертыми, но в то же время, по мнению местных, вполне достаточными.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.