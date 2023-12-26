Французский стиль: почему во Франции много дешевых и битых автомобилей

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Франция отличается от соседней Германии не только своим стилем жизни, но и автомобильными предпочтениями.

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На фоне высоких налогов на бензин, дорогую парковку и налогов, регулируемых по весу машин, французы предпочитают простые и дешевые автомобили.

Узкие старинные улицы и дороги также обуславливают предпочтение компактных машин. Французы не ставят автомобиль на пьедестал статуса, а скорее рассматривают его как средство передвижения.

Низкая культура парковки и социалистические взгляды также влияют на то, почему машины во Франции часто выглядят немного потертыми, но в то же время, по мнению местных, вполне достаточными.