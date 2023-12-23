Эксперт назвал 5 фатальных ошибок водителей во время езды по ледяной трассе

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Неопытным водителям не рекомендуется двигаться по скользким дорогам во время ледяного дождя, даже если у них установлена зимняя резина. Это заявил председатель московского профсоюза таксистов "Добро" Николай Кодолов.

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Комментируя ситуацию с образовавшимся гололедом на улицах Москвы, он подчеркнул, что в условиях смешанных осадков и низких температур даже опытные водители сталкиваются с серьезной опасностью. Передвигаясь на автомобиле в таких условиях, необходимо строго следовать определенным правилам вождения, чтобы избежать возможных аварий.

"Первая ошибка водителей — выезжать на ледяной дождь с летней резиной, так как сцепление с дорогой отсутствует. Лучше оставить автомобиль на стоянке и воспользоваться общественным транспортом", — советует эксперт.

Управление автомобилем в условиях подобного катаклизма требует опыта и максимальной осторожности, и Кодолов убежден, что неопытным водителям не стоит садиться за руль.

"Вторая ошибка — превышение скорости, необходимо двигаться медленно и очень осторожно. В центре Москвы дороги уже обработаны реагентами, но на окраинах это может быть не выполнено. За пределами МКАД ситуация крайне трудная", — отмечает собеседник издания.

Несоблюдение безопасной дистанции на скользкой дороге может привести к увеличению тормозного пути, что увеличит риск столкновения с впереди идущим транспортным средством. Резкие маневры также не рекомендуются, и перестроение на дороге следует избегать, чтобы избежать потери управления над автомобилем.

Пятой ошибкой, по мнению Кодолова, является попытка обгонять других участников движения. Он советует сбавить скорость и быть более осторожными, чтобы избежать выезда на встречную полосу. В такой ситуации любая поспешность может иметь фатальные последствия, подводит итоги Кодолов.