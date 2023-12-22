Автоэксперты составили ТОП-5 кроссоверов, которые будут "на ходу" и через 15 лет

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Автоэксперты представили ТОП-5 самых надежных кроссоверов, основываясь на анализе 750 000 отзывов владельцев транспортных средств. Лидером рейтинга является Toyota Highlander, удерживающий свою позицию лидера в течение многих лет. На втором месте - Honda Pilot, представляющий собой воплощение надежности от японского производителя.

Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Третье место занимает Honda CR-V, компактная и экономичная альтернатива модели Pilot. Subaru Forester с уникальностью и выдающейся лояльностью владельцев занимает четвертое место, а рейтинг завершает Acura MDX, с более чем 11% владельцев, не собирающихся расставаться с автомобилем даже после 15 лет эксплуатации.