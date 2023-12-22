Автоэксперты представили ТОП-5 самых надежных кроссоверов, основываясь на анализе 750 000 отзывов владельцев транспортных средств. Лидером рейтинга является Toyota Highlander, удерживающий свою позицию лидера в течение многих лет. На втором месте - Honda Pilot, представляющий собой воплощение надежности от японского производителя.
Третье место занимает Honda CR-V, компактная и экономичная альтернатива модели Pilot. Subaru Forester с уникальностью и выдающейся лояльностью владельцев занимает четвертое место, а рейтинг завершает Acura MDX, с более чем 11% владельцев, не собирающихся расставаться с автомобилем даже после 15 лет эксплуатации.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).