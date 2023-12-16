Автолюбителям рассказали, как побороть замерзающие дворники

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В России проблема замерзающих дворников известна каждому водителю. Ледяной дождь и перепады температур создают сложности в управлении автомобилем, требуя от водителей особых усилий для поддержания чистоты стекол.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как сообщает Автовзгляд, производители автомобилей предлагают модели с подогреваемыми стеклами и обогревом дворников, но не все могут себе позволить новые машины. Решение проблемы находится в руках водителей, которые обнаружили, что силиконовая смазка, особенно силиконовое масло ПМС-200, может помочь на короткое время.

Это решение требует регулярного повторения, но способно предотвратить примерзание и обмерзание стекол и дворников. Водители рекомендуют использовать силиконовое масло ПМС-200 для обработки всех резиновых уплотнителей и деталей автомобиля, что сохраняет их эластичность и целостность.