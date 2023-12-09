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Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к стоянке зимой

2:01
Авто

Автоэксперт предложил рекомендации по подготовке автомобиля перед долгой зимней стоянкой. В связи с неблагоприятными погодными условиями, длительными отсутствиями владельцев из-за командировок, отпусков, болезней и прочих обстоятельств, многие автолюбители принимают меры по сохранению своих транспортных средств в хорошем состоянии. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился советами по тому, что следует предпринять перед продолжительной стоянкой, чтобы увеличить срок службы автомобиля.

Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к стоянке зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По мнению автоэксперта, первым шагом стоит провести очистку кузова от грязи, соли, реагентов и других загрязнений, которые могут негативно повлиять на лакокрасочное покрытие и вызвать коррозию. Это поможет предотвратить появление ржавчины на поверхности кузова. Кроме того, важно не забывать о чистке и проветривании салона автомобиля, чтобы избежать неприятного запаха после длительного хранения без доступа свежего воздуха.

Кадаков советует использовать защитные составы для покрытия кузова:

"На рынке представлено множество вариантов — от более доступных до профессиональных, в том числе тех, которые можно нанести своими руками за час на всю поверхность кузова".

Также важно удостовериться, что в баке находится качественная стеклоомывающая жидкость, а не простая вода, чтобы избежать замерзания системы.

Если автомобиль оставляется на улице, его не рекомендуется накрывать. По мнению Кадакова, "автомобиль должен быть открытым для проветривания". Это особенно важно, если машина стоит под деревьями, так как листья, попадая в щели, могут вызвать гниение и повредить лакокрасочное покрытие. В случае, если автомобиль хранится в сухом помещении, то рекомендуется использовать чехол или другие средства, чтобы предотвратить попадание пыли на поверхность кузова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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