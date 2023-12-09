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Эксперты назвали ТОП-7 самых дешевых иномарок в России

2:08
Авто

Самой доступной моделью среди автомобилей, официально представленных на российском рынке, является седан Changan Alsvin, который доступен по цене от 1 640 000 рублей. Этот автомобиль оснащен скромным 1,5-литровым двигателем мощностью 98 л. с. и роботизированной коробкой передач на 5 скоростей. В базовой комплектации Alsvin предлагаются кондиционер, 7-дюймовое головное устройство и камера заднего вида.

Эксперты назвали ТОП-7 самых дешевых иномарок в России
Фото: openverse by GZrex is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно на российском рынке появились автомобили Livan. Особенно популярной стала модель Livan X3 Pro, которая приобрела репутацию лучшей в своей ценовой категории. Базовая цена кроссовера Livan X3 Pro составляет 1 699 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л. с., вариатором и передним приводом.

На третьем месте по доступности оказался Changan CS35 Plus, цена которого начинается от 1 769 900 рублей. Этот кроссовер оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 117 л. с. в сочетании с механической коробкой передач.

Chery Tiggo 4 Pro предлагается за 1 780 000 рублей с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л. с. и механической коробкой передач.

JAC JS3 доступен по цене от 1 799 000 рублей в базовой комплектации с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л. с. и механической коробкой передач.

Рейтинг закрывают Haval Jolion с ценой от 1 849 000 рублей и Changan CS55 стоимостью от 1 989 900 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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