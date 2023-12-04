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Названы 7 самых эффективных методов для уменьшения расходов на бензин

2:12
Авто

Автопроизводители активно борются с каждым излишним граммом потребляемого топлива, хотя с различной степенью успеха. Тем не менее, в большинстве случаев экономичность транспортного средства зависит от самого водителя. Портал njcar. ru выделил 7 эффективных методов для уменьшения расходов на бензин и реже посещения АЗС.

Названы 7 самых эффективных методов для уменьшения расходов на бензин
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Секрет экономии топлива начинается с выбора автомобиля. В паспортных данных каждого автомобиля всегда указывается расход топлива в различных режимах движения. Если цель — экономия, стоит рассмотреть покупку компактного автомобиля с малым объемом двигателя или гибрида.

Ненадлежащее техническое обслуживание автомобиля также может отрицательно сказаться на топливной эффективности. Например, если свечи зажигания выходят из строя, то топливо может сгорать не полностью, что приведет к увеличению его расхода. Важно помнить, что технически исправный автомобиль всегда будет расходовать меньше топлива.

Спокойный и умеренный стиль вождения также способствует сокращению расходов на топливо. Рекомендуется поддерживать обороты двигателя в диапазоне 2000-2500 и не превышать скорость более 90-100 км/ч на трассе.

Соблюдение увеличенной дистанции до впереди идущего автомобиля также может быть полезным в случае резкого торможения, так как это позволяет избежать активного использования тормозов и последующего резкого ускорения.

Помните об аэродинамике: любой груз на крыше существенно увеличивает сопротивление воздуха при движении, что влечет за собой увеличение расхода топлива. Избыточный вес в транспортном средстве также отрицательно влияет на потребление горючего, поэтому рекомендуется избавляться от лишних предметов в багажнике.

Необычно, но факт: использование навигатора также может способствовать экономии топлива, особенно если устройство способно оперативно получать информацию о пробках на пути следования. Часто бывает более выгодно выбирать обходные пути, избегая затрат топлива в заторах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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