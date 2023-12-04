Автоэксперты назвали преимущества и недостатки компактвэнов

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Компактвэн представляет собой автомобильный тип кузова, который трудно четко отличить от микро- и минивэнов, MPV, универсалов или кроссоверов.

Фото: Openverse by JLaw45 is licensed under CC BY 2.0

В основном они имеют общие характеристики, такие как передний привод, высокую посадку и возможности трансформации сидений. Многие современные вэны позиционируются как кроссоверы, что делает их более привлекательными для покупателей.

Плюсы компактвэнов включают в себя практичность и удобство, но их преимущества часто являются мифическими и маркетинговыми. На вторичном рынке компактвэны становятся более доступными, чем новые модели, и могут предоставлять конкурентоспособные альтернативы кроссоверам и универсалам, сообщает "За рулем".

Однако у компактвэнов есть и минусы, включая их ограниченное количество на рынке, что затрудняет поиск запчастей и самих автомобилей. Третий ряд сидений может уничтожить багажное пространство, а поиск определенных моделей может занять много времени.

Несмотря на эти недостатки, компактвэны остаются привлекательным вариантом для тех, кто ищет просторный и удобный автомобиль.