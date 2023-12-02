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Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой

1:32
Авто

Эксперты njcar.ru выявили основную ошибку, которую допускают многие водители при запуске своих автомобилей зимой. Часто водители вставляют ключ в зажигание и немедленно запускают стартер для запуска двигателя. Специалисты напоминают, что такой подход не является оптимальным, особенно после длительной стоянки в холодной погоде.

Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Проблема заключается в том, что сразу после активации зажигания компьютер автомобиля анализирует информацию от всех систем и датчиков, чтобы выбрать оптимальный алгоритм подачи топлива. Этот процесс занимает всего несколько секунд.

Если мотор запустить немедленно, система будет работать по "усредненному" алгоритму, что может привести к неполному сгоранию топливной смеси и, следовательно, увеличенной нагрузке на каталитический нейтрализатор.

Эксперты подчеркивают, что, просто подождав несколько секунд после включения зажигания, прежде чем запустить стартер, вы можете значительно продлить срок службы катализатора, который является довольно дорогостоящим элементом.

Кроме того, стоит помнить, что "неправильное" сгорание топлива также приводит к интенсивному образованию нагара, что впоследствии может стать причиной выхода из строя всего силового агрегата. Это правило особенно важно для автомобилей с дизельным двигателем, где неполное сгорание тяжелого топлива может быстро привести к загрязнению фильтров в системе выпуска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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