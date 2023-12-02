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Kia и Hyundai вернутся в Россию под новой маркой

0:44
Авто

Популярные автомобильные бренды Kia и Hyundai готовятся вернуться на российский рынок уже в начале следующего года.

Kia и Hyundai вернутся в Россию под новой маркой
Фото: openverse by JLaw45 is licensed under CC BY 2.0

По информации телеграм-канала "Русский автомобиль", компания AGR планирует приобрести завод Volkswagen в Сестрорецке для производства корейских автомобилей под маркой GAC.

Начало производства ожидается в январе, с сохранением популярных моделей, таких как Solaris, Kia Rio и Creta.

Эксперты предполагают возможность сборки 70 000 автомобилей из уже имеющихся комплектующих, с завершением этого процесса за полтора года. В будущем планируется расширение производства на стандартные модели GAC.

⛔️ВОТ ЭТО ПОВОРОТ❗❗❗ КОРЕЙЦЫ ВЕРНУЛИСЬ🔥 В РОССИИ ВОЗОБНОВЯТ ВЫПУСК HYUNDAI И KIA✅ НОВОСТИ СЕГОДНЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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