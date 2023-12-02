Популярные автомобильные бренды Kia и Hyundai готовятся вернуться на российский рынок уже в начале следующего года.
По информации телеграм-канала "Русский автомобиль", компания AGR планирует приобрести завод Volkswagen в Сестрорецке для производства корейских автомобилей под маркой GAC.
Начало производства ожидается в январе, с сохранением популярных моделей, таких как Solaris, Kia Rio и Creta.
Эксперты предполагают возможность сборки 70 000 автомобилей из уже имеющихся комплектующих, с завершением этого процесса за полтора года. В будущем планируется расширение производства на стандартные модели GAC.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.