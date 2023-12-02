Kia и Hyundai вернутся в Россию под новой маркой

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Популярные автомобильные бренды Kia и Hyundai готовятся вернуться на российский рынок уже в начале следующего года.

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По информации телеграм-канала "Русский автомобиль", компания AGR планирует приобрести завод Volkswagen в Сестрорецке для производства корейских автомобилей под маркой GAC.

Начало производства ожидается в январе, с сохранением популярных моделей, таких как Solaris, Kia Rio и Creta.

Эксперты предполагают возможность сборки 70 000 автомобилей из уже имеющихся комплектующих, с завершением этого процесса за полтора года. В будущем планируется расширение производства на стандартные модели GAC.

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