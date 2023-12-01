Эксперт Подщеколдин раскрыл причины повышения цен на некоторые авто

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 декабря российские автомобили должны быть оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS). Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин считает, что это изменение может повлиять на стоимость автомобилей.

Фото: ru.freepik.com

В 2022 году российские автопроизводители получили право выпускать автомобили с упрощенными параметрами. Однако с 1 декабря требуется установка ABS-систем для отечественного транспорта. Эти системы предотвращают блокировку колес во время торможения, делая автомобиль более управляемым.

Подщеколдин отмечает, что любая новая система в автомобиле приводит к дополнительным расходам, которые ложатся на производителя. Возможно, заводы возьмут этот расход на себя, но в текущей экономической обстановке это маловероятно. Он предполагает, что стоимость автомобиля может увеличиться на 20-30 тысяч рублей, но не на сотни тысяч.

Подщеколдин также уточнил, что данное требование касается таких автомобилей, как УАЗ-буханки, некоторых моделей "ГАЗели" и других подобных транспортных средств.