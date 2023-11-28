Эксперты назвали топ-10 европейских автомобилей с пробегом

Исследование, проведенное сервисом "Автотека" (проект "Авито"), анализировало надежность европейских автомобилей до десяти лет возрастом за 2023 год.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Критерием оценки служило соотношение числа ремонтов к пробегу. Результаты выявили французские и немецкие автомобили как лидеров. Renault Megane занял первое место в сегменте масс-маркет, за ним следуют Opel Corsa и Volkswagen Passat.

Французские бренды, такие как Peugeot, внесли свой вклад, а также немецкие Opel и Volkswagen. Анализ подчеркнул тенденции надежности в популярных брендах, предоставляя ценную информацию для потребителей на рынке подержанных автомобилей.

Самые надежные авто в возрасте 10 - 20 лет