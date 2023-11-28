В Швеции автомобили Tesla будут оборудованы регистрационными номерами

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Окружной суд Норрчёпинга вынес решение в пользу американской компании Tesla в споре с Транспортным управлением Швеции относительно отсроченных поставок регистрационных номеров дилерам, работающим с Tesla. Эта ситуация возникла из-за забастовки профсоюзов, направленной на вынуждение Tesla подписать коллективный договор с профсоюзом промышленных рабочих If Metall. Информацию об этом распространил телеканал SVT.

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Начальник отдела информации о транспортных средствах ведомства Анна Берггунд пояснила, что Транспортное управление Швеции получило временное решение суда, обязывающее предоставить компании Tesla возможность получения регистрационных номеров напрямую от их производителя в течение семи дней.

Адвокат американской компании Юханнес Эрикссон в интервью газете Aftonbladet заявил, что номера должны быть переданы его клиенту в течение указанного срока. В противном случае поставщика ждет штраф в размере 1 миллион крон ($96 тыс.).

Tesla подала иск против шведских властей, представленных Транспортным управлением страны. Суть иска заключалась в том, что новые автомобили Tesla не получали регистрационных номеров из-за забастовки профсоюзов, стремящихся добиться подписания коллективного договора с автогигантом. Конфликт возник из-за почтовой блокады, проводимой профсоюзами работников связи Seko и госслужащих ST в поддержку забастовки профсоюза промышленных работников IF Metall за коллективный договор. Это привело к невозможности доставки регистрационных номеров для новых автомобилей, подлежащих регистрации.

В Швеции покупатели приобретают автомобили вместе с регистрационными номерами, поставляемыми производителем по почте. Дилер получает машину уже с зарегистрированным номером, внесенным в реестр Транспортного управления.