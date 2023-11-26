Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой

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Многие водители считают, что после того как двигатель нагрелся до рабочей температуры, можно безопасно увеличивать скорость и нагрузку на автомобиль. Однако в холодное время года также требуется прогрев других систем автомобиля. Эксперт из автожурнала "За рулём", Алексей Ревин, отмечает, что кроме двигателя, прогрев подлежат трансмиссия и редукторы. Прогрев обеспечивает более легкое смазывание, что помогает предотвратить излишний износ.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист также напоминает, что коробка передач получает тепло от двигателя, даже когда автомобиль стоит на месте. Это важно, поскольку некоторые её элементы продолжают вращаться даже в покое. В отличие от этого, редукторы передних и полноприводных машин прогреваются только во время движения.

При активном вождении особенно подвергаются напряжению замерзшие амортизаторы и резинометаллические шарниры подвески. Автоэксперт рекомендует "размять" их, начиная движение с более низкой скорости и избегая резких маневров. Важно выбирать умеренную скорость для бережной эксплуатации и длительного срока службы автомобиля.