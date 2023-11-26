Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой

Многие водители считают, что после того как двигатель нагрелся до рабочей температуры, можно безопасно увеличивать скорость и нагрузку на автомобиль. Однако в холодное время года также требуется прогрев других систем автомобиля. Эксперт из автожурнала "За рулём", Алексей Ревин, отмечает, что кроме двигателя, прогрев подлежат трансмиссия и редукторы. Прогрев обеспечивает более легкое смазывание, что помогает предотвратить излишний износ.
Специалист также напоминает, что коробка передач получает тепло от двигателя, даже когда автомобиль стоит на месте. Это важно, поскольку некоторые её элементы продолжают вращаться даже в покое. В отличие от этого, редукторы передних и полноприводных машин прогреваются только во время движения.
При активном вождении особенно подвергаются напряжению замерзшие амортизаторы и резинометаллические шарниры подвески. Автоэксперт рекомендует "размять" их, начиная движение с более низкой скорости и избегая резких маневров. Важно выбирать умеренную скорость для бережной эксплуатации и длительного срока службы автомобиля.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.