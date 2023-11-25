Эксперты рассказали, что может "убить" АКПП

Для обеспечения долговечности автоматической коробки передач (АКПП) и избежания дорогостоящего ремонта, водители должны придерживаться нескольких важных правил.
Во-первых, следует избегать резких стартов и буксировки прицепов, а также стараться избегать пробуксовок. Во-вторых, переключение режимов на ходу следует осуществлять только на стоящем автомобиле с нажатой педалью тормоза.
В-третьих, необходимо правильно использовать положение "Neutral", избегая переключения на светофорах или в пробках, чтобы предотвратить дополнительные перегрузки и износ трансмиссии. В-четвертых, запуск двигателя "с толкача" и буксировка на тросе с выключенным мотором также следует избегать, чтобы избежать серьезных поломок АКПП.
Наконец, регулярное техническое обслуживание, включая замену масла и фильтров в соответствии с рекомендациями производителя, играет ключевую роль в обеспечении корректной работы и долговечности трансмиссии.
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