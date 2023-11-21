Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Петербурге 16-летний школьник выстрелил в учительницу музыки
Следственный комитет раскрыл подробности гибели троих астраханцев от отравления
Эксперты Autonews выяснили, что "Москвич 6" не уступает Skoda Octavia
Зеленский исключил "ничью" в конфликте с Россией
Ищенко: Киеву всё равно под какие обещания выпрашивать деньги у Запада
Figaro: санкции Запада не ослабили Россию, которая проявила серьёзную стойкость
"Это — победа, российская победа": хит Кати Лель "Мой мармеладный" ворвался в топ мирового чарта
Шеф Пентагона Остин: у США нет оружия, которое станет волшебной палочкой для ВСУ
Введённые против российского проекта "Арктик СПГ-2" санкции не достигнут своей цели

Эксперты назвали причину, по которой китайский автомобиль могут не поставить на учет

1:26
Авто

Журнал "Южный автомобиль" опубликовал рекомендации владельцам китайских автомобилей относительно установки тягово-сцепных устройств (фаркопов), подчеркивая, что эта модификация может привести к трудностям при последующей регистрации в ГИБДД из-за законодательных пробелов.

Эксперты назвали причину, по которой китайский автомобиль могут не поставить на учет
Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперты издания настаивают, что у большинства китайских автомобилей, продающихся в России, отсутствует документальная возможность для буксировки прицепа, не учтенная в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Фактически это означает, что производитель не предусмотрел такую опцию в "паспорте" модели. С точки зрения ГИБДД, установка фаркопа рассматривается как изменение конструкции, требующее специальной экспертизы безопасности.

Эксперт рынка, Андрей Голыдьбин, подтвердил, что в приложении к ОТТС китайских автомобилей часто указывается отсутствие возможности буксировки прицепа.

Таким образом, владельцам придется проходить техосмотр на безопасность, что влечет за собой дополнительные временные и финансовые расходы. В ГИБДД также утверждают, что установка фаркопа возможна только при соблюдении требований техрегламента. Следовательно, для владельцев китайских автомобилей безопаснее воздержаться от данной процедуры, чтобы избежать трудностей при последующей регистрации транспортного средства.

КУПИТЬ АВТО с ЭПТС и НЕ ВЛИПНУТЬ? КОНЕЦ ПЕРЕКУПАМ и АВТОРЫНКАМ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после Переезда
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Маньяка Евгения Чуплинского этапировали в СИЗО Новосибирска
ЕвроСМИ: миллионы русских отдыхают, несмотря на удушение санкциями
В центре Москвы под рестораном рабочие нашли останки более десяти человек
Доследственная проверка в Саратове: 11-летнюю девочку высадили из маршрутки в метель
Financial Times: Евросоюз собирается ограничить свободу передвижения российских дипломатов
Раскрыта причина массового отравления наркотиками в Астрахани
В России начнутся официальные продажи китайского аналога Volkswagen
Диетолог Евстигнеева рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
Орехи и зерновые продукты помогают увеличить продолжительность жизни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников