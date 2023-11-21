Журнал "Южный автомобиль" опубликовал рекомендации владельцам китайских автомобилей относительно установки тягово-сцепных устройств (фаркопов), подчеркивая, что эта модификация может привести к трудностям при последующей регистрации в ГИБДД из-за законодательных пробелов.
Эксперты издания настаивают, что у большинства китайских автомобилей, продающихся в России, отсутствует документальная возможность для буксировки прицепа, не учтенная в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Фактически это означает, что производитель не предусмотрел такую опцию в "паспорте" модели. С точки зрения ГИБДД, установка фаркопа рассматривается как изменение конструкции, требующее специальной экспертизы безопасности.
Эксперт рынка, Андрей Голыдьбин, подтвердил, что в приложении к ОТТС китайских автомобилей часто указывается отсутствие возможности буксировки прицепа.
Таким образом, владельцам придется проходить техосмотр на безопасность, что влечет за собой дополнительные временные и финансовые расходы. В ГИБДД также утверждают, что установка фаркопа возможна только при соблюдении требований техрегламента. Следовательно, для владельцев китайских автомобилей безопаснее воздержаться от данной процедуры, чтобы избежать трудностей при последующей регистрации транспортного средства.
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