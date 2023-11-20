Российские владельцы китайских автомобилей сталкиваются отсутствием эффективной системы сервисного обслуживания, утверждают эксперты автомобильной отрасли.
Стремительный рост числа китайских автомобилей на российском рынке выдвигает проблему неспособности сервисных центров оперативно решать технические вопросы.
С учетом быстрого наращивания числа китайских автомобильных брендов в России, общее количество марок из КНР сближается к 41. Однако, несмотря на широкий выбор, россиянам не гарантирована беспроблемная эксплуатация китайских машин.
"Деталей нет, их трудно заказать. Если закажешь, будут поставлять очень долго, и с большой долей вероятности придет не то, что нужно. Мало кто из владельцев это понимает. Люди устраивают скандалы, потому что не хотят на несколько месяцев оставаться без машины," — отмечает Михаил Пальмов, основатель и руководитель одного из техцентров.
Эксперты также обращают внимание на отсутствие унификации комплектующих в китайском автопроизводстве, что приводит к тому, что те же детали, как, например, глушитель, могут быть произведены разными заводами, что усиливает проблемы с ремонтом и заменой.
"В Китае отсутствует внутриотраслевой ГОСТ… глушитель требует замены, но за это время производитель узла изменился, его выпускает другое предприятие, и он уже не подходит к вашей машине," — отмечает председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.