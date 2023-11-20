Эксперты рассказали о проблемах китайских автомобилей в России

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские владельцы китайских автомобилей сталкиваются отсутствием эффективной системы сервисного обслуживания, утверждают эксперты автомобильной отрасли.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Стремительный рост числа китайских автомобилей на российском рынке выдвигает проблему неспособности сервисных центров оперативно решать технические вопросы.

С учетом быстрого наращивания числа китайских автомобильных брендов в России, общее количество марок из КНР сближается к 41. Однако, несмотря на широкий выбор, россиянам не гарантирована беспроблемная эксплуатация китайских машин.

"Деталей нет, их трудно заказать. Если закажешь, будут поставлять очень долго, и с большой долей вероятности придет не то, что нужно. Мало кто из владельцев это понимает. Люди устраивают скандалы, потому что не хотят на несколько месяцев оставаться без машины," — отмечает Михаил Пальмов, основатель и руководитель одного из техцентров.

Эксперты также обращают внимание на отсутствие унификации комплектующих в китайском автопроизводстве, что приводит к тому, что те же детали, как, например, глушитель, могут быть произведены разными заводами, что усиливает проблемы с ремонтом и заменой.

"В Китае отсутствует внутриотраслевой ГОСТ… глушитель требует замены, но за это время производитель узла изменился, его выпускает другое предприятие, и он уже не подходит к вашей машине," — отмечает председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.

Эксперты рассказали про изменение цен на китайские авто в России