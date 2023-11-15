В ТОП-10 популярных иномарок вошли две новые модели, о которых раньше никто не слышал

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В октябре текущего года в России было приобретено 110 964 легковых автомобилей, что превысило прошлогодний результат на 144%. Из этого общего числа 73 884 машины были иностранными брендами, что соответствует приросту в 168%, в то время как российские автомобили составили 37 800 единиц, увеличившись на 108%.

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Бренд Lada по-прежнему лидирует среди предпочтений покупателей, однако значительную долю в рейтинге заняли китайские компании, оставив Kia и Toyota только на восьмом и девятом местах.

Что касается конкретных моделей, ситуация схожа: три первых места заняты Гранта, Нива (продажи по Travel и Legend объединены), и Веста. Все остальные позиции занимают автомобили китайских производителей. Особый интерес представляют Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Monjaro, которые в прошлом году не имели продаж. Если Chery Tiggo 7 Pro Max представляет собой обновленную версию предыдущей модели, то Omoda C5 и Geely Monjaro представляют собой абсолютно новинки на российском рынке, продемонстрировав за год впечатляющий прогресс, сообщает "За рулем".