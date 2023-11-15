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Автоэксперт Солодовник перечислил признаки, которые говорят о необходимости срочной продажи машины

1:45
Авто

Директор по автомобилям с пробегом на платформе Fresh Максим Солодовник поделился ключевыми признаками, которые указывают на неотложную необходимость продажи автомобиля.

Автоэксперт Солодовник перечислил признаки, которые говорят о необходимости срочной продажи машины
Фото: wikimedia.org by Andshel is licensed under CC BY-SA 4.0

Одним из важных факторов является стиль вождения владельца, его внимание к техническому обслуживанию и интенсивность использования транспортного средства. Поэтому особое внимание следует уделить признакам быстрого технического износа машины. Это, например, проявление ржавчины в различных местах на кузове, частые визиты в сервис из-за проблем с электроникой, пневмоподвеской, системой полного привода и другими критически важными узлами автомобиля.

Признаками износа также могут быть увеличенный расход топлива и масла. Учитывая, что стоимость капитального ремонта двигателей российских производителей варьируется от 20 тыс. до 60 тыс. рублей, для импортных двигателей — от 35 тыс. до 120 тыс. рублей, а ремонт автоматических коробок передач обходится в среднем в 70 тыс. рублей, при регулярных поломках выгоднее рассмотреть возможность продажи машины.

В беседе с "Российской газетой" Солодовник отметил, что увеличение расходов на обслуживание автомобиля также является надёжным сигналом о том, что стоит рассмотреть замену на более надёжное и удобное в эксплуатации транспортное средство.

"В этом преимущество имеют китайские автомобили, большинству из которых подходит 92-й бензин, а запчасти не пугают непомерной стоимостью. Да и дефицита комплектующих, а также сервисных центров для них нет", — отметил специалист.

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Как правильно вести себя при продаже авто
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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