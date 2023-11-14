Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов поделился своим мнением о том, какая коробка передач делает подержанное авто более безопасным выбором. По словам эксперта, предпочтительнее всего выбирать автомобили с гидромеханической автоматической трансмиссией или классической механической коробкой передач.
"Что касается гидромеханической коробки передач, то вы получаете более экономичный вариант и в обслуживании, и в ремонте. Также АКПП — это более высокий ресурс работы двигателя, поскольку он предотвращает обороты до "отсечки", — сказал Рузанов в беседе с "Российской газетой".
Также эксперт отметил, что современные "автоматы" уже не уступают по надёжности "механике", а семи и более ступенчатые практически такие же экономичные в расходе топлива.
Специалист подчеркнул, что механические коробки передач позволяют контролировать количество оборотов двигателя и, следовательно, переключение передач. Они также обеспечивают экономию топлива и трансмиссионного масла, которое необходимо добавлять в 1,5-2 раза меньше, чем в автоматических коробках. Механические обладают самым высоким коэффициентом полезного действия.
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