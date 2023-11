Your browser does not support the audio element.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов поделился своим мнением о том, какая коробка передач делает подержанное авто более безопасным выбором. По словам эксперта, предпочтительнее всего выбирать автомобили с гидромеханической автоматической трансмиссией или классической механической коробкой передач.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.