Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Guardian: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии денег
Внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова разыскивают за долги
В Госдуме предложили наказывать за развод рублём
Телеведущая из Екатеринбурга Евгения Путилова примет участие во всероссийском конкурсе красоты
Дипломат Тянькай: США могут повысить риск войны на Тайван
Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации
Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России
Россияне высказались за возрождение советских марок автомобилей
Пожилая женщина получила пенсию билетами "банка приколов"

Эксперт объяснил, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанный автомобиль

1:18
Авто

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов поделился своим мнением о том, какая коробка передач делает подержанное авто более безопасным выбором. По словам эксперта, предпочтительнее всего выбирать автомобили с гидромеханической автоматической трансмиссией или классической механической коробкой передач.

Эксперт объяснил, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанный автомобиль
Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

"Что касается гидромеханической коробки передач, то вы получаете более экономичный вариант и в обслуживании, и в ремонте. Также АКПП — это более высокий ресурс работы двигателя, поскольку он предотвращает обороты до "отсечки", — сказал Рузанов в беседе с "Российской газетой".

Также эксперт отметил, что современные "автоматы" уже не уступают по надёжности "механике", а семи и более ступенчатые практически такие же экономичные в расходе топлива.

Специалист подчеркнул, что механические коробки передач позволяют контролировать количество оборотов двигателя и, следовательно, переключение передач. Они также обеспечивают экономию топлива и трансмиссионного масла, которое необходимо добавлять в 1,5-2 раза меньше, чем в автоматических коробках. Механические обладают самым высоким коэффициентом полезного действия.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Выводы IV Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток Сергей Лебедев Пакистан получил большие проблемы с талибами*, хотя сам же их и взращивал Александр Трубин В Ставропольском крае готовят еду из сверчков Анастасия Жукова
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Эксперт: мигрантов надо оштрафовать, а не депортировать
Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации
Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России
Эксперт объяснил, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанный автомобиль
Россияне высказались за возрождение советских марок автомобилей
Пожилая женщина получила пенсию билетами "банка приколов"
В офисе Зеленского заявили, что следующий год будет решающим в конфликте с РФ
Житель Тюмени заплатит 250 тыс. рублей за секс с девочкой, на которой он женился
Молдавский депутат: Майя Санду стала "воплощением зла"
Илья Кива: публичная дискредитация Валерия Залужного на Украине началась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников