В ГИБДД объяснили, как заставить водителя машины сзади держать дистанцию

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Многие водители оказываются в ситуации, когда автомобиль сзади начинает приближаться к их машине слишком близко. Журналисты обратились к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, как научить таких водителей соблюдать безопасную дистанцию.

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Некоторые автомобилисты рекомендуют использовать тормоза в таких случаях. В процессе движения водители общаются между собой с использованием специальных сигналов. Один из таких сигналов — мигание стоп-сигналами. Этот жест предупреждает водителя сзади о том, что он следует слишком близко и должен увеличить дистанцию. Однако этот сигнал может быть неочевидным для новичка, не знакомого еще с дорожным "языком". В то время как опытному водителю он будет понятен.

Достаточно нажать и отпустить педаль тормоза несколько раз быстро и незначительно, чтобы активировать только стоп-сигналы. Тем не менее, этот метод лучше не использовать на скользкой дороге, чтобы избежать потери контроля из-за ошибки водителя сзади.

Если водитель сзади проявляет автоагрессию (опасные маневры, резкое ускорение, прижимание к вашему бамперу), рекомендуется предоставить ему возможность опередить вас. Снизьте скорость, включите правый поворотник и позвольте ему обогнать ваш автомобиль, сообщает njcar.ru.

Иногда увеличение скорости может быть единственным выходом, если это безопасно с учетом дорожных условий и знаков. Многие неопытные водители стесняются делать обгоны из-за недостатка опыта, предпочитая оставаться за машиной впереди. В ГИБДД подчеркивают, что самым правильным выходом из такой ситуации является соблюдение скоростного режима, правил дорожного движения, а также увеличение дистанции до движущегося впереди автомобиля. Даже если машина впереди резко затормозит, у вас будет достаточно времени для плавной остановки и предотвращения столкновения с транспортным средством, находящимся сзади.