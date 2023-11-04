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Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав

4:55
Авто

Эксперты перечислили 7 глупейших нарушений ПДД, за которые лишат прав.

Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав
Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

Первое нарушение: Оставление заправочного пистолета

Возможные санкции: Водительские права могут быть лишены на период от 1 года до 1,5 лет, или наложен административный арест продолжительностью до 15 суток (согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ). Если спешащий или отвлеченный водитель уезжает с места заправки, и шланг остается подключенным к пистолету, это может квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие (ДТП), а водитель - как нарушитель, покинувший место ДТП.

Что нужно предпринять: Не следует соглашаться на устные договоренности. Вместо этого, получите письменное подтверждение от АЗС, что пострадавшая сторона не имеет претензий и считает ущерб, причиненный АЗС, полностью возмещенным.

Второе нарушение: Столкновение с роботом-доставщиком

Возможные санкции: Водительские права могут быть лишены на период от 1 года до 1,5 лет, или наложен административный арест продолжительностью до 15 суток (согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ). В настоящее время роботы не классифицируются как самоходные машины или транспортные средства согласно законодательству РФ, но любое ДТП с участием робота-курьера рассматривается как полноценное ДТП.

Что нужно предпринять: В случае столкновения с роботом-курьером, вызовите сотрудников ГИБДД и дождитесь их прибытия, чтобы избежать лишения водительских прав за покидание места ДТП.

Третье нарушение: Неприметное покрытие номера листьями

Возможные санкции: Водительские права могут быть лишены на период от 1 до 3 месяцев, или наложен штраф в размере 5000 рублей (согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ). Если на государственных номерах автомобиля обнаруживается материал, мешающий идентификации номеров или позволяющий их видоизменить или скрыть, это также считается нарушением.

Что нужно предпринять: Регулярно проверяйте состояние государственных номеров автомобиля. В некоторых случаях, видеозаписи с видеорегистраторов или показания свидетелей могут помочь доказать отсутствие злого умысла.

Четвертое нарушение: Установка номера под стекло

Возможные санкции: Водительские права могут быть лишены на период от 1 до 3 месяцев, или наложен штраф в размере 5000 рублей (согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ). Новые автомобили могут эксплуатироваться без государственных номеров в течение 10 дней с целью регистрации, но установка номеров под стекло штрафуется так же строго, как и их отсутствие.

Что нужно предпринять: Не откладывайте установку государственных номеров на последний момент, чтобы избежать штрафов и лишения прав.

Пятое нарушение: Преследование виновника ДТП

Возможные санкции: Водительские права могут быть лишены на период от 1 года до 1,5 лет, или наложен административный арест продолжительностью до 15 суток (согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ). На парковке один водитель незначительно повредил машину другого, оставив маленький царапину. Он не заметил этого и уехал, а потом пострадавший пытается его догнать.

Что нужно предпринять: В случае таких ситуаций, вызывайте сотрудников ГИБДД. Записи с видеорегистраторов или показания свидетелей могут помочь найти виновного.

Шестое нарушение: Повреждение инфраструктуры и уход

Возможные санкции: Любое даже незначительное повреждение объектов инфраструктуры, таких как заборы, столбики, урны и деревья, считается полноценным ДТП. Уход виновника с места события также считается нарушением.

Что нужно предпринять: При любом повреждении дорожной инфраструктуры, вызывайте сотрудников ГИБДД.

Седьмое нарушение: Неуплата небольшого штрафа

Возможные санкции: Штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на период от 1 до 3 месяцев (согласно части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ). Многие забывают о мелких штрафах, но они также могут привести к лишению водительских прав.

Что нужно предпринять: Не забывайте о мелких штрафах и оплачивайте их своевременно, чтобы избежать последующих проблем с лишением прав.

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25 нарушений за которые вас ЛИШАТ ПРАВ! Будьте внимательны! Штрафы ГИБДД. ПДД.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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