РЖД предлагает автопроизводителям пересматривать доставку автомобилей через железную дорогу

Российские железные дороги (РЖД) предлагают автопроизводителям пересматривать свою стратегию доставки автомобилей, предлагая более стабильные и предсказуемые тарифы.
Это предложение появилось на фоне жалоб автопроизводителей на повышение расценок на перевозку автовозами. Тарифы РЖД, по их утверждению, остаются более стабильными и привязанными к уровню инфляции, что позволяет более точно прогнозировать расходы на перевозку.
РЖД также подчеркнули, что у них есть развитая терминально-логистическая инфраструктура, которая позволяет доставлять автомобили между крупными узлами с использованием автовозов на "последней миле". Они также предоставляют комплекс услуг "от двери до двери", обеспечивая более удобные и полные условия для перевозки автомобилей.
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