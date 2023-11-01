Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинцы вне себя: Ляшко, вместо того чтобы воевать, распевает русские песни
Захарова назвала цинизмом переодевание сына Блинкена "под Зеленского" на Хэллоуин
Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона
Асмус намекнула, что Александр Петров всячески пытается лишить ее работы
Эксперт Темкин заявил, что через 10 в космосе появятся свои пираты
Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит деньги на поддержку Украины
Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой
Выяснилось, откуда в квартире убитых пенсионеров в Екатеринбурге взялись миллионы: деньги выручены за дом
Татьяна Буланова из суеверия намерена скрывать беременность

Россиянам рассказали о бюджетном кроссовере с полным приводом

6:05
Авто

До недавнего времени наши тесты охватывали только переднеприводную версию Omoda C5. Но недавно на российском рынке появилась полноприводная модификация этого кроссовера. Это не только изменение в типе привода, но и в силовых агрегатах. Передний привод оснащен вариатором, в то время как AWD-версия использует роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Россиянам рассказали о бюджетном кроссовере с полным приводом
Фото: Wikipedia by Zoerides is licensed under CC BY-SA 4.0

С вариатором работает 147-сильный турбомотор объемом 1.5 литра (индекс SQRE4T15C), в то время как роботизированная версия сочетает 150-сильный двигатель 1.6 литра (индекс SQRF4J16). Первый соответствует экологическому классу Евро-6, второй - Евро-5, и обладает более высоким максимальным крутящим моментом (275 Нм по сравнению с 210 Нм у версии 1.5). Оба мотора требуют использования 92-го бензина.

Что такое Omoda? Этот бренд стал известен в России летом 2022 года и представляет собой суббренд китайской марки Chery. На мировом рынке продажи Omoda превысили 100 000 единиц, и кроссовер Omoda C5 стал одним из самых продаваемых кроссоверов в России. Модельный ряд включает в себя кроссовер C5 и седан S5, который доступен как в базовой версии, так и в спортивной версии GT. Кроме того, Omoda анонсировала выпуск электрической версии кроссовера Omoda C5 EV.

Какое впечатление производит Omoda C5 на дороге? Автомобиль демонстрирует отличную динамику. В частности, его роботизированная коробка передач обеспечивает линейное ускорение, сравнимое с механической коробкой передач. Заявленные 8,6 секунд до 100 км/ч кажутся реальными для полноприводной версии. Единственным недостатком может быть несколько грубый старт с места, особенно при холодном двигателе. В таком случае, вам придется аккуратнее нажимать на педаль акселератора. В остальном, автомобиль работает без нареканий: электроника эффективно выбирает передачу в зависимости от условий движения и не задерживается при переключении передач, сообщает "За рулем".

Подвеска Omoda настроена мягко, что придает автомобилю американский стиль. На неровных дорогах машина может немного качаться, особенно на дорогах с ярко выраженными поперечными волнами асфальта. Однако в Московском регионе таких дорог практически нет, и этот эффект редко проявляется. Большие ямы не являются для автомобиля проблемой, но мелкие неровности могут создавать дискомфорт из-за шума от покрышек.

Небольшой недостаток - отсутствие полноценных пластиковых подкрылков передних арок, что влияет на шумоизоляцию. Следует отметить, что двери закрываются тихо и плавно, и стеклоподъемники работают бесшумно. Однако шум от покрышек при проезде через мелкие неровности может ощущаться в салоне.

Как насчет обзорности? В целом, она хорошая. У кроссовера большие информативные зеркала с электроприводом и подогревом. Передние стойки кузова не слишком широкие, но в слякотную погоду может образовываться слепая зона вдоль стойки из-за дорожной грязи. Зеркало заднего вида в салоне обеспечивает хорошую видимость задней части салона, что полезно для водителей, перевозящих детей. Однако обзорность назад ограничена узким бойником заднего окна. Для парковки есть круговая камера с разнообразными видами, которая работает хорошо даже в ночное время.

Какой уровень оснащения предлагается? Omoda C5 имеет обширный набор опций, включая подогрев всех сидений и вентиляцию передних кресел. Также в базовой версии предусмотрены подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Кроме того, доступен дистанционный запуск с ключа, который позволяет предварительно прогреть двигатель, а затем автоматически выключается, если водитель не приходит вовремя и не нажимает на педаль тормоза. В автомобиле установлен стандартный набор систем безопасности, включая активный круиз-контроль, мониторинг слепых зон водителя и систему экстренного торможения.

Автомобиль также оснащен штатной навигацией TurboDog, которая работает неплохо, но можно использовать альтернативные навигационные приложения через Android Auto или Apple CarPlay.

Как насчет цен? Цены на Omoda C5 вполне доступны, особенно если учесть его обширное оснащение. Рекомендованная розничная цена базовой версии C5 1.5T, CVT составляет 2 679 900 рублей. Версия с полным приводом в топовом исполнении Supreme стоит минимум 3 309 900 рублей (плюс дополнительные расходы дилера). Есть также более доступная версия полноприводной модели, которая исключает панорамный люк, атмосферную подсветку салона и голосовое управление, начиная от 3 139 900 рублей.

В итоге, Omoda C5 - это стильный и хорошо оснащенный городской кроссовер, подходящий как для молодых и амбициозных водителей, так и для семей с небольшим количеством детей. Если у вас большая семья, вам, возможно, стоит рассмотреть более вместительные кроссоверы. Однако Omoda C5 подходит как мужчинам, так и женщинам.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

OMODA C5 в рассрочку, НА СКОЛЬКО ЭТО ВЫГОДНО? Я посчитал у дилера ОМОДА.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Асмус намекнула, что Александр Петров всячески пытается лишить ее работы
Эксперт Темкин заявил, что через 10 в космосе появятся свои пираты
Немецкий бизнесмен Дотком: Запад впустую тратит деньги на поддержку Украины
Психолог Афанасьева рассказала о тяжелом состоянии Пугачёвой
Выяснилось, откуда в квартире убитых пенсионеров в Екатеринбурге взялись миллионы: деньги выручены за дом
Татьяна Буланова из суеверия намерена скрывать беременность
ХАМАС опубликовал список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 1 ноября
В Красноярске женщине с долгами и без военного билета предложили пойти на службу по контракту
Россиянам рассказали о бюджетном кроссовере с полным приводом
Обычные вещи в багажнике, за которые ГИБДД наложит серьезный штраф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников