Россиянам рассказали о бюджетном кроссовере с полным приводом

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До недавнего времени наши тесты охватывали только переднеприводную версию Omoda C5. Но недавно на российском рынке появилась полноприводная модификация этого кроссовера. Это не только изменение в типе привода, но и в силовых агрегатах. Передний привод оснащен вариатором, в то время как AWD-версия использует роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Фото: Wikipedia by Zoerides is licensed under CC BY-SA 4.0

С вариатором работает 147-сильный турбомотор объемом 1.5 литра (индекс SQRE4T15C), в то время как роботизированная версия сочетает 150-сильный двигатель 1.6 литра (индекс SQRF4J16). Первый соответствует экологическому классу Евро-6, второй - Евро-5, и обладает более высоким максимальным крутящим моментом (275 Нм по сравнению с 210 Нм у версии 1.5). Оба мотора требуют использования 92-го бензина.

Что такое Omoda? Этот бренд стал известен в России летом 2022 года и представляет собой суббренд китайской марки Chery. На мировом рынке продажи Omoda превысили 100 000 единиц, и кроссовер Omoda C5 стал одним из самых продаваемых кроссоверов в России. Модельный ряд включает в себя кроссовер C5 и седан S5, который доступен как в базовой версии, так и в спортивной версии GT. Кроме того, Omoda анонсировала выпуск электрической версии кроссовера Omoda C5 EV.

Какое впечатление производит Omoda C5 на дороге? Автомобиль демонстрирует отличную динамику. В частности, его роботизированная коробка передач обеспечивает линейное ускорение, сравнимое с механической коробкой передач. Заявленные 8,6 секунд до 100 км/ч кажутся реальными для полноприводной версии. Единственным недостатком может быть несколько грубый старт с места, особенно при холодном двигателе. В таком случае, вам придется аккуратнее нажимать на педаль акселератора. В остальном, автомобиль работает без нареканий: электроника эффективно выбирает передачу в зависимости от условий движения и не задерживается при переключении передач, сообщает "За рулем".

Подвеска Omoda настроена мягко, что придает автомобилю американский стиль. На неровных дорогах машина может немного качаться, особенно на дорогах с ярко выраженными поперечными волнами асфальта. Однако в Московском регионе таких дорог практически нет, и этот эффект редко проявляется. Большие ямы не являются для автомобиля проблемой, но мелкие неровности могут создавать дискомфорт из-за шума от покрышек.

Небольшой недостаток - отсутствие полноценных пластиковых подкрылков передних арок, что влияет на шумоизоляцию. Следует отметить, что двери закрываются тихо и плавно, и стеклоподъемники работают бесшумно. Однако шум от покрышек при проезде через мелкие неровности может ощущаться в салоне.

Как насчет обзорности? В целом, она хорошая. У кроссовера большие информативные зеркала с электроприводом и подогревом. Передние стойки кузова не слишком широкие, но в слякотную погоду может образовываться слепая зона вдоль стойки из-за дорожной грязи. Зеркало заднего вида в салоне обеспечивает хорошую видимость задней части салона, что полезно для водителей, перевозящих детей. Однако обзорность назад ограничена узким бойником заднего окна. Для парковки есть круговая камера с разнообразными видами, которая работает хорошо даже в ночное время.

Какой уровень оснащения предлагается? Omoda C5 имеет обширный набор опций, включая подогрев всех сидений и вентиляцию передних кресел. Также в базовой версии предусмотрены подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Кроме того, доступен дистанционный запуск с ключа, который позволяет предварительно прогреть двигатель, а затем автоматически выключается, если водитель не приходит вовремя и не нажимает на педаль тормоза. В автомобиле установлен стандартный набор систем безопасности, включая активный круиз-контроль, мониторинг слепых зон водителя и систему экстренного торможения.

Автомобиль также оснащен штатной навигацией TurboDog, которая работает неплохо, но можно использовать альтернативные навигационные приложения через Android Auto или Apple CarPlay.

Как насчет цен? Цены на Omoda C5 вполне доступны, особенно если учесть его обширное оснащение. Рекомендованная розничная цена базовой версии C5 1.5T, CVT составляет 2 679 900 рублей. Версия с полным приводом в топовом исполнении Supreme стоит минимум 3 309 900 рублей (плюс дополнительные расходы дилера). Есть также более доступная версия полноприводной модели, которая исключает панорамный люк, атмосферную подсветку салона и голосовое управление, начиная от 3 139 900 рублей.

В итоге, Omoda C5 - это стильный и хорошо оснащенный городской кроссовер, подходящий как для молодых и амбициозных водителей, так и для семей с небольшим количеством детей. Если у вас большая семья, вам, возможно, стоит рассмотреть более вместительные кроссоверы. Однако Omoda C5 подходит как мужчинам, так и женщинам.