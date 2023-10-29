ТОП-5 автомобилей за 200 тысяч рублей, способных пройти миллион километров без поломок

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В наше время автомобиль становится неотъемлемой частью жизни, но часто возникает вопрос, стоит ли тратить большие суммы на покупку машины.

Фото: openverse by Sah68 at Russian Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0

Для удовлетворения базовых потребностей подойдет практически любой автомобиль, включая самые доступные варианты, которые можно найти на вторичном рынке.

Рассматривать машины, которые стоят 50-60 тысяч рублей, не имеет смысла, но выбрать что-то в пределах 200 тысяч вполне разумно. Вот несколько моделей, способных пройти "миллионы" километров.

Renault Megane : Один из пунктов нашего списка — Renault Megane во втором поколении 2003-2004 годов выпуска. Несмотря на солидный пробег, это авто способно удовлетворить повседневные потребности владельца.

: Один из пунктов нашего списка — Renault Megane во втором поколении 2003-2004 годов выпуска. Несмотря на солидный пробег, это авто способно удовлетворить повседневные потребности владельца. Lada Priora : Автомобили российского производства, такие как Priora в первом поколении, представляют отличный выбор для тех, у кого ограничен бюджет. С моделями 2008-2010 годов вполне реально найти адекватное состояние и умеренный пробег.

: Автомобили российского производства, такие как Priora в первом поколении, представляют отличный выбор для тех, у кого ограничен бюджет. С моделями 2008-2010 годов вполне реально найти адекватное состояние и умеренный пробег. Chevrolet Niva : Отечественные автомобили, такие как Chevrolet Niva первого поколения 2002-2004 годов выпуска, предлагают надежность и доступность в обслуживании. Эти машины способны уверенно справляться с бездорожьем, что важно для многих российских водителей.

: Отечественные автомобили, такие как Chevrolet Niva первого поколения 2002-2004 годов выпуска, предлагают надежность и доступность в обслуживании. Эти машины способны уверенно справляться с бездорожьем, что важно для многих российских водителей. Hyundai Accent : Второе поколение Hyundai Accent представляет собой простую и надежную машину, способную работать долгое время без серьезных проблем. На бюджетном уровне, мелкие проблемы, такие как коррозия кузова, могут быть просто проигнорированы. Модели 2002-2005 годов могут быть доступны по этой цене.

: Второе поколение Hyundai Accent представляет собой простую и надежную машину, способную работать долгое время без серьезных проблем. На бюджетном уровне, мелкие проблемы, такие как коррозия кузова, могут быть просто проигнорированы. Модели 2002-2005 годов могут быть доступны по этой цене. Opel Astra: Этот автомобиль отличается более интересным оснащением и довольно надежен при условии своевременного обслуживания. Модели Opel Astra G 2001-2003 годов выпуска с пробегом более 300 тысяч километров могут предложить интересный внешний вид и комфортный салон.

Что купить за 200к? // Подборка бюджетных автомобилей