ТОП-5 автомобилей за 200 тысяч рублей, способных пройти миллион километров без поломок

В наше время автомобиль становится неотъемлемой частью жизни, но часто возникает вопрос, стоит ли тратить большие суммы на покупку машины.
Фото: openverse by Sah68 at Russian Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Для удовлетворения базовых потребностей подойдет практически любой автомобиль, включая самые доступные варианты, которые можно найти на вторичном рынке.
Рассматривать машины, которые стоят 50-60 тысяч рублей, не имеет смысла, но выбрать что-то в пределах 200 тысяч вполне разумно. Вот несколько моделей, способных пройти "миллионы" километров.
Renault Megane: Один из пунктов нашего списка — Renault Megane во втором поколении 2003-2004 годов выпуска. Несмотря на солидный пробег, это авто способно удовлетворить повседневные потребности владельца.
Lada Priora: Автомобили российского производства, такие как Priora в первом поколении, представляют отличный выбор для тех, у кого ограничен бюджет. С моделями 2008-2010 годов вполне реально найти адекватное состояние и умеренный пробег.
Chevrolet Niva: Отечественные автомобили, такие как Chevrolet Niva первого поколения 2002-2004 годов выпуска, предлагают надежность и доступность в обслуживании. Эти машины способны уверенно справляться с бездорожьем, что важно для многих российских водителей.
Hyundai Accent: Второе поколение Hyundai Accent представляет собой простую и надежную машину, способную работать долгое время без серьезных проблем. На бюджетном уровне, мелкие проблемы, такие как коррозия кузова, могут быть просто проигнорированы. Модели 2002-2005 годов могут быть доступны по этой цене.
Opel Astra: Этот автомобиль отличается более интересным оснащением и довольно надежен при условии своевременного обслуживания. Модели Opel Astra G 2001-2003 годов выпуска с пробегом более 300 тысяч километров могут предложить интересный внешний вид и комфортный салон.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ