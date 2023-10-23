Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей на "вторичке" за 100 тыс. рублей

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На сегодняшний день, автомобили новых моделей имеют довольно высокую стоимость, и на вторичном рынке также приходится выделить существенные средства для приобретения качественного автомобиля. Но, даже если ваш бюджет ограничен 100 000 рублями, по-прежнему можно найти доступные варианты для покупки.

Фото: openverse

Лидером в этом рейтинге стал седан ВАЗ-2107. Этот автомобиль характеризуется надежностью и простотой в обслуживании, его можно отремонтировать как своими силами, так и в автосервисе. Под его капотом установлен проверенный временем четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,6 литра и мощностью 74 лошадиные силы. За 100 000 рублей можно приобрести автомобиль, выпущенный в начале 2000-х годов или ранее, с пробегом в пределах 200-300 тысяч километров.

В советские времена автомобили "Волга" считались символом престижа. Но с бюджетом в 100 000 рублей сегодня можно приобрести лишь довольно старую ГАЗ-3110 "Волгу", выпущенную в конце 90-х годов, с двигателем объёмом 2,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил, сообщает njcar.ru.

В начале 90-х годов автомобиль Audi 80 пользовался популярностью среди автолюбителей. За 100 000 рублей на вторичном рынке можно найти автомобили в кузове B3/B4, выпущенные в конце 80-х или начале 90-х годов. Тем не менее, следует отметить, что многие из них требуют серьёзных вложений в ремонт.

"Москвич" 2141 был одним из наиболее технически продвинутых автомобилей в советской автомобильной индустрии своего времени. За 100 000 рублей можно найти экземпляры этой модели, выпущенные в 1992–1993 годах.

В течение длительного времени небольшие автомобили Daewoo Matiz корейского производства собирались в Узбекистане и поставлялись на российский рынок. Matiz оснащен мотором объемом 0,8 литра и мощностью 52 лошадиных сил, с механической коробкой передач. За 100 000 рублей можно найти автомобили выпуска 2004-2005 годов с пробегом около 150 000 километров.