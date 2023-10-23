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Повышение цен на автомобильные шины связано с сезонными явлениями

1:14
Авто

Подходит время смены шин на автомобилях. Корреспонденты портала kaspyinfo. ru посетили несколько мест в Астрахани, где продают новые покрышки, и выяснили цены в этом сезоне.

Повышение цен на автомобильные шины связано с сезонными явлениями
Фото: openverse

"Например, зимние шины 185/60/15 российского и белорусского производства реализуют от 3600 до 3700 за одну штуку. Для сравнения в прошлом году такие же стоили 3300-3400 рублей", — поделились специалисты.

Сравнительно небольшое увеличение цен (примерно на 10%) на шины объясняется одним из продавцов затовариванием рынка. Он утверждает, что нет необходимости в повышении цен, так как на рынке нет дефицита, и шин в изобилии: они производятся в стране, импортируются из Китая и Белоруссии. Несомненно, они подорожали, но это, вероятно, связано с сезонными явлениями.

Напомним, с 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое запрещает использовать летние шины зимой (с декабря по февраль включительно), что также оказало влияние на цены и спрос.  

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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