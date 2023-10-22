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Эксперт Канаев: перепад температур негативно воздействует на кузов автомобиля

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Авто

Хранение автомобиля в теплом гараже может иметь негативные последствия, на что указал автоэксперт Сергей Канаев.

Эксперт Канаев: перепад температур негативно воздействует на кузов автомобиля
Фото: Openverse

По словам Канаева, основная проблема возникает из-за колебаний температуры, которые могут привести к ржавлению кузова автомобиля и негативно сказаться на функционировании замков. Крайне важно учитывать эти факторы при хранении автомобиля в теплом гараже.

Канаев посоветовал выбрать крытую парковку с надлежащей вентиляцией, чтобы смягчить эти опасения. Кроме того, он рекомендовал профилактическое техническое обслуживание, такое как смазка замков и петель, для обеспечения долговечности и функциональности автомобиля.

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Как температура воздуха влияет на динамику автомобиля?!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
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