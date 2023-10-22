Эксперт Канаев: перепад температур негативно воздействует на кузов автомобиля

Хранение автомобиля в теплом гараже может иметь негативные последствия, на что указал автоэксперт Сергей Канаев.
По словам Канаева, основная проблема возникает из-за колебаний температуры, которые могут привести к ржавлению кузова автомобиля и негативно сказаться на функционировании замков. Крайне важно учитывать эти факторы при хранении автомобиля в теплом гараже.
Канаев посоветовал выбрать крытую парковку с надлежащей вентиляцией, чтобы смягчить эти опасения. Кроме того, он рекомендовал профилактическое техническое обслуживание, такое как смазка замков и петель, для обеспечения долговечности и функциональности автомобиля.
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