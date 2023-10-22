Японские автомобили продолжают подтверждать свою славу выдающегося качества и надежности. Это относится и к сегменту кроссоверов и внедорожников, где можно найти множество моделей, готовых служить своим владельцам многие годы. Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных японских SUV на сегодняшний день.
На первом месте этого рейтинга находится Infiniti QX80 2021 года выпуска. Этот премиальный автомобиль, являющийся родственником Nissan Patrol, оснащен мощным 5,6-литровым V8-двигателем, а его надежность оценена экспертами J. D. Power на 81 балл из 100 возможных. Годовое обслуживание Infiniti QX80 обходится его владельцу в среднем в 718 долларов (примерно 68,860 рублей).
Второе место среди надежных японских SUV занимает Toyota Corolla Cross 2022 года. Этот автомобиль, построенный на базе стандартной Corolla, предлагает просторный и функциональный кузов. Рейтинг надежности этого кроссовера составляет 82 балла из 100 возможных, а годовые затраты на обслуживание приближаются к 683 долларам (около 65,500 рублей).
Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Outlander 2018 года. Даже в своем четвертом поколении, он остается одним из самых стильных и функциональных SUV с рейтингом надежности на уровне 82 баллов из 100 возможных.
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