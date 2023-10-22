Эксперты назвали самые надежные японские кроссоверы и внедорожники

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Японские автомобили продолжают подтверждать свою славу выдающегося качества и надежности. Это относится и к сегменту кроссоверов и внедорожников, где можно найти множество моделей, готовых служить своим владельцам многие годы. Эксперты портала HotCars составили рейтинг самых надежных японских SUV на сегодняшний день.

Фото: openverse

На первом месте этого рейтинга находится Infiniti QX80 2021 года выпуска. Этот премиальный автомобиль, являющийся родственником Nissan Patrol, оснащен мощным 5,6-литровым V8-двигателем, а его надежность оценена экспертами J. D. Power на 81 балл из 100 возможных. Годовое обслуживание Infiniti QX80 обходится его владельцу в среднем в 718 долларов (примерно 68,860 рублей).

Второе место среди надежных японских SUV занимает Toyota Corolla Cross 2022 года. Этот автомобиль, построенный на базе стандартной Corolla, предлагает просторный и функциональный кузов. Рейтинг надежности этого кроссовера составляет 82 балла из 100 возможных, а годовые затраты на обслуживание приближаются к 683 долларам (около 65,500 рублей).

Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Outlander 2018 года. Даже в своем четвертом поколении, он остается одним из самых стильных и функциональных SUV с рейтингом надежности на уровне 82 баллов из 100 возможных.

Самые надежные японские SUV:

Infiniti QX80 2021 года;

Toyota Corolla Cross 2022 года;

Mitsubishi Outlander 2018 года;

Toyota 4Runner 2023 года;

Lexus RX 2022 года;

Subaru Forester 2023 года;

Toyota Land Cruiser 2021 года;

Lexus LX 2022 года;

Mazda CX-3 2019 года;

Honda CR-V 2022 года;

Mazda CX-5 2023 года;

Toyota RAV4 2022 года;

Honda HR-V 2019 года.

Самые ненадежные кроссоверы и внедорожники