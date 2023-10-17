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Автоэксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля

1:45
Авто

Российский рынок автомобилей обладает своими тайными "сезонами скидок", и знание этих моментов может помочь вам сэкономить немалую сумму. Один из таких "золотых периодов" — декабрь и январь. В это время дилеры часто снижают цены, чтобы привлечь покупателей, так как в это время трафик в автосалонах уменьшается. Это, как правило, относится как к новым автомобилям, так и к тем, которые находятся на вторичном рынке.

Автоэксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля
Фото: Wikipedia

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — сезонность автомобилей. Например, внедорожники более востребованы в осенне-зимний период, когда необходимо справляться с сложными дорожными условиями. С другой стороны, кабриолеты и другие открытые машины пользуются популярностью в более теплое время года.

Однако следует отметить, что текущие глобальные тенденции, такие как дефицит автомобилей и ликвидных моделей, нестабильность валютного рынка и геополитические факторы, могут привести к волатильности цен и осложнить поиск скидок. Например, ожидается, что новые автомобили до конца 2023 года подорожают на 10-20%, а цены на автомобили с пробегом также возможно вырастут.

Тем не менее, при неотложной необходимости в покупке автомобиля эксперты советуют не откладывать решение. Недавнее падение курса рубля и увеличение утилизационного сбора могут привести к росту цен в ближайшее время. Также существует ряд специальных предложений и услуг, таких как "trade-in", оформление кредита и каско, которые позволяют получить скидки и преимущества при покупке автомобиля.

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Стоит ли Покупать авто в 2023 году?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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