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Ужесточение правил на Дальнем Востоке: покупка японских автомобилей стала сложнее

1:30
Авто

С 23 октября на Дальнем Востоке России вступили в силу новые правила импорта автомобилей, приобретаемых физическими лицами для личного пользования. Теперь растаможку необходимо проходить лично на таможенном посту в момент регистрации, что делает дистанционное оформление невозможным. Исключением является оформление автомобиля на юридическое лицо, но в таком случае придется уплатить утилизационный сбор.

Эти новые правила прежде всего затронут Морской порт Владивостока. Даже если покупатель автомобиля проживает за пределами Дальневосточного федерального округа, теперь ему необходимо лично присутствовать на таможенном посту для регистрации при ввозе машины по собственному заказу. Это означает, что покупка автомобиля через посредников с перегоном в нужный регион больше не возможна.

При оформлении через юридическое лицо предполагается оплата полного утилизационного сбора. Утилизационный сбор — это одноразовый платеж, взимаемый за каждый ввезенный или выпущенный автомобиль.

Ставки утилизационного сбора были значительно увеличены в августе 2023 года, и теперь плата варьируется от 81 200 до 1 235 000 рублей для юридических лиц за ввоз автомобилей в возрасте до трех лет, в зависимости от объема двигателя.

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5 плюсов и один огромный минус праворульных автомобилей с Японии. Зеленый Угол октябрь 2022.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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