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Эксперты рассказали, что нужно делать, если ваш автомобиль отключили от онлайн-сервиса

2:16
Авто

Автоконцерны Volvo, Mercedes, Land Rover, Volkswagen и Lexus пришлось отключить Россию от своих мировых онлайн-сервисов в свете введенных санкций против страны. Это решение привело к невозможности проведения диагностики автомобилей, а также отключению гарантийных обязательств. Однако наиболее серьезной проблемой стало отсутствие возможности ремонта автомобилей, а также риск удаленной блокировки систем управления транспортных средств со стороны производителей.

Эксперты рассказали, что нужно делать, если ваш автомобиль отключили от онлайн-сервиса
Фото: Openverse

Автомобильные дилеры выразили недоумение по поводу жалоб водителей, отмечая, что такие отключения начались еще в 2022 году. Эксперты подтвердили, что все иностранные автоконцерны прекратили онлайн-поддержку своих партнеров и клиентов, особенно затронув машины премиум-класса.

Эти онлайн-приложения позволяли владельцам удаленно управлять своими автомобилями, включая предварительное прогревание, открытие и закрытие дверей, отслеживание местоположения и управление климатической системой.

Вячеслав Жигалов, вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), утверждает, что такие шаги были вызваны санкционным давлением. Он указывает, что автопроизводителям выгодно работать в России, но сейчас они теряют деньги, их, вероятно, поставили в условия, когда несоблюдение санкций могло бы повлечь еще большие убытки.

Проблема также связана с отсутствием доступа к ключам, содержащим электронные коды, для российских дилеров. Эти ключи необходимы для программирования и обслуживания автомобилей. По мнению экспертов, гарантии на европейские и японские автомобили, проданные до 2022 года, фактически перестают действовать, а запчасти становятся проблемой.

Для решения проблемы, владельцам советуют делать дубликаты ключей для бюджетных марок и бережно хранить их. Однако для автомобилей премиум-класса, таких как Volvo, Mercedes и Lexus, эта задача может оказаться гораздо сложнее, так как изготовление ключей в России практически невозможно.

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Что делать, если угнали ваш автомобиль? И как его найти?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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