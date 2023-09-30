Mitsubishi прекращает производство в Китае из-за снижения спроса

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Согласно информации от Nikkei, японская компания Mitsubishi полностью прекратила производство автомобилей на своем заводе в китайском городе Чанша, расположенном в провинции Хунань. Причиной этого решения стало значительное снижение спроса на продукцию Mitsubishi в Китае. В прошлом году объем поставок автомобилей сократился до 38 550 единиц, что составляет уменьшение на 60% по сравнению с 2021 годом.

Фото: openverse

Производство на заводе в провинции Хунань было приостановлено в марте 2023 года, и компания не планирует его возобновлять.

Согласно сообщению, завод будет перепрофилирован для производства электромобилей для китайской компании GAC, которая является партнером Mitsubishi. Однако не раскрывается, какие именно модели будут выпускаться на этом заводе.

Ранее было объявлено, что Mitsubishi собирается прекратить производство хэтчбеков и седанов Mirage к 2025 году.

Сокращение выпуска Mitsubishi Mirage связано с низким спросом со стороны покупателей. Продажи модели в США в 2022 году снизились на 31%, а в первой половине 2023 года упали на 44%.

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