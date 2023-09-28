С 1 апреля 2024 года некоторым водителям в России придется пересдавать на права

С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, после которых у ряда водителей права станут недействительными. Эти новшества будут касаться иностранных национальных и международных водительских удостоверений в следующих случаях:
Важно отметить, что данные изменения не затронут граждан РФ, получивших водительские права в Белоруссии и наоборот. Для замены иностранных прав на российские необходимо будет пройти медицинское освидетельствование и сдать теоретический экзамен. Практический экзамен не требуется для категорий "М", "А", "В", "А1", и "В1".
Эти изменения также помогут предотвратить уклонение от медицинского освидетельствования и предотвращение случаев получения новых прав после лишения их за серьезные нарушения ПДД, особенно у водителей-гастролёров.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.