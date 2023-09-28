С 1 апреля 2024 года некоторым водителям в России придется пересдавать на права

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С 1 апреля 2024 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, после которых у ряда водителей права станут недействительными. Эти новшества будут касаться иностранных национальных и международных водительских удостоверений в следующих случаях:

По истечении одного года с даты получения или приобретения иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство. По истечении года после получения гражданства России. По истечении одного года с даты первого въезда в Россию владельца-россиянина после получения иностранного национального водительского удостоверения.

Важно отметить, что данные изменения не затронут граждан РФ, получивших водительские права в Белоруссии и наоборот. Для замены иностранных прав на российские необходимо будет пройти медицинское освидетельствование и сдать теоретический экзамен. Практический экзамен не требуется для категорий "М", "А", "В", "А1", и "В1".

Эти изменения также помогут предотвратить уклонение от медицинского освидетельствования и предотвращение случаев получения новых прав после лишения их за серьезные нарушения ПДД, особенно у водителей-гастролёров.