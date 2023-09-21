«Открытие Авто»: чаще других по параллельному импорту в РФ ввозят японские авто

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно исследованию "Открытие Авто" и "Автомаркетолога", с начала года японские автомобили стали самыми популярными в параллельном импорте, приходящимся на них треть (33 процента) от общего количества автомобилей. Корейские марки заняли второе место по востребованности (28 процентов), а на третьем месте оказались автомобили немецких производителей (23 процента). Японские машины пользуются стабильным ростом спроса, а регистрация их увеличилась с начала года.

Фото: openverse

Американские марки составили 7,4 процента от общего объема параллельного импорта, китайские — 3,3 процента, а британские, чешские, французские и итальянские марки также занимают свои доли на рынке. Шведские автомобили пришли в Россию в количестве 296 единиц, а марки из Испании, Ирана и Узбекистана представлены 82 машинами. За первые восемь месяцев этого года в страну по параллельному импорту поступило 67,8 тысячи автомобилей.

Глава "Открытие Авто" Марина Дембицкая объясняет, что рост популярности японских автомобилей связан как с предыдущими санкциями, так и с новыми ограничениями на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра, действующими с 9 августа. Это снижает доступность автомобилей на вторичном рынке, что увеличивает интерес к параллельному импорту.

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