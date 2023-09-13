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Москвич 6: Седан или Лифтбек? Бренд объясняет

1:33
Авто

Часть россиян называет новый автомобиль "Москвич 6" седаном, в то время как другие склоняются к тому, что это лифтбек. Сам бренд "Москвич" объясняет, почему новинку можно назвать и седаном, и лифтбеком одновременно.

Москвич 6: Седан или Лифтбек? Бренд объясняет
Фото: Wikipedia

Согласно сообщению Telegram-канала бренда, "Москвич 6" можно считать лифтбеком из-за того, что крышка багажника автомобиля соединена с задним стеклом, образуя пятую дверь. Однако российским законодательством не предусмотрен тип кузова "лифтбек", как и фастбек, ландо или фаэтон.

С другой стороны, "седан" (или АА по актуальному ГОСТу) по закону может иметь как четыре, так и пять дверей. Таким образом, с точки зрения закона и структуры "Москвич 6" можно считать седаном, а с точки зрения автомобильной индустрии и практичности багажника - лифтбеком.

Новая модель будет представлена на российском рынке с двумя вариантами 1,5-литрового двигателя, мощностью 136 л.с. и 200 Нм, а также 174 л.с. и 300 Нм. Базовая версия будет оснащена вариатором, в то время как более мощная версия получит "робот". "Москвич 6" будет доступен в пяти различных цветах уже в конце октября 2023 года, а по оценкам экспертов, стоимость новинки составит приблизительно 2,5 миллиона рублей.

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Новый лифтбек Москвич 6: Престижный выбор для таксистов
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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