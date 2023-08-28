Как снизить смертность в ДТП, подумают в регионах

Члены комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели предложения по усилению мер безопасности на дорогах. В целом ситуация улучшается: снижается количество ДТП с участием нетрезвых водителей и наездов на пешеходов. Однако есть районы, где аварийность растет.

Фото: openverse

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил федеральным ведомствам и руководителям регионов в течение 2 месяцев разработать "дорожную карту" по снижению смертности в ДТП.

Одна из тем, обсуждавшихся на совещании, касалась расширения географии действия системы "Эталон", автоматизирующей выявление опасных участков дорог. Эта система позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние дорог в различных регионах России. В настоящее время она тестируется в трех регионах, затем будет внедрена еще в 10 регионах.

На встрече также обсуждался вопрос о строительстве вертолетных площадок вблизи медицинских учреждений. Хуснуллин предложил разработать и представить в Министерство здравоохранения планы по строительству таких объектов вблизи больниц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как снизить смертность на дорогах: руководство к действию