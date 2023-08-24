Volvo представил первую электрическую пожарную машину в Австралии

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Австралийская столичная территория (ACT) и Volvo представили первый в Австралии электрический пожарно-спасательный грузовик, что стало значительным шагом на пути к экологичным транспортным средствам экстренных служб. Ярко-желтый электрический грузовик Volvo FL был представлен на конференции Совета австралийских пожарных властей в Брисбене, спустя год после объявления о партнерстве между ACT и шведской компанией.

Фото: "Logo Volvo Sneepels Style By Alang7™" by Alang7™ is licensed under CC BY 2.0.

Электрический грузовик, являющийся частью заказа для автопарка ACT, соответствует цели территории электрифицировать значительную часть транспортных средств экстренных служб к 2045 году, стремясь к нулевому уровню выбросов при транспортировке. Ожидается, что первая электрическая пожарно-спасательная машина поступит в эксплуатацию к началу следующего года, за ней последуют другие.

Министр служб экстренной помощи ACT Мик Джентлмен подчеркнул важность этой инициативы для сокращения выбросов аварийного парка, на долю которого в настоящее время приходится 1700 тонн выбросов в год. Новый электрический грузовик имеет запас хода от аккумулятора в 300 километров и работает практически бесшумно.

Старший офицер пожарно-спасательной службы ACT Мэтью Мэйвити подчеркнул положительное влияние электромобиля на пожарных, которые часто сталкиваются с последствиями изменения климата в своей работе. Ожидается, что бесшумный и современный автомобиль улучшит условия их работы и безопасность.

Генеральный директор Volvo Group Australia Мартин Меррик считает, что внедрение электрической пожарной машины могло бы способствовать внедрению транспортных решений с низким уровнем выбросов не только в ACT, но и в других штатах. Меррик подчеркнул необходимость законодательных изменений для поддержки перехода на электромобили большой грузоподъемности и призвал к сотрудничеству между различными уровнями власти для содействия переходу.

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