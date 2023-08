Volvo представил первую электрическую пожарную машину в Австралии

Your browser does not support the audio element.

Австралийская столичная территория (ACT) и Volvo представили первый в Австралии электрический пожарно-спасательный грузовик, что стало значительным шагом на пути к экологичным транспортным средствам экстренных служб. Ярко-желтый электрический грузовик Volvo FL был представлен на конференции Совета австралийских пожарных властей в Брисбене, спустя год после объявления о партнерстве между ACT и шведской компанией.

Фото: "Logo Volvo Sneepels Style By Alang7™" by Alang7™ is licensed under CC BY 2.0.