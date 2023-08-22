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Ожидаются "параллельные" новинки из Китая в РФ

2:45
Авто

С постепенным расширением своего присутствия на российском автомобильном рынке, китайские производители добиваются впечатляющих результатов. Об этом поделился motor.ru.

Ожидаются "параллельные" новинки из Китая в РФ
Фото: "Evergrande Cars. Latest Warning in China" by orangechallenger is marked with Public Domain Mark 1.0.

Китай, известная также как Поднебесная, утвердилась в качестве крупнейшего экспортёра автомобилей в нашу страну. На фоне этого даже некоторые дилерские центры и индивидуальные продавцы решили не ждать начала официальных поставок, предпочитая осуществлять привоз новинок через "серые" схемы.

Разнообразие выбора благодаря параллельному импорту

В последние периоды особенно активно был освоен параллельный импорт автомобилей из Китая в Россию. Этот подход позволил российским потребителям оценить широкий спектр предлагаемых моделей. Среди успешно привезённых автомобилей можно выделить:

Гибридный минивэн: совместное будущее экологии и комфорта

Китайские производители представили на российском рынке гибридный минивэн, который стал настоящей находкой для тех, кто ценит экологичность и комфорт.

Эта модель объединяет в себе передовые технологии и просторный интерьер, делая каждую поездку удовольствием.

Рамные пикапы и внедорожники: мощь и надёжность для любых задач

Ещё одной интересной новинкой стали рамные пикапы и внедорожники, привезённые из Китая. Они предлагают невероятную мощность и надёжность, что делает их отличным выбором как для повседневных задач, так и для смелых приключений за городом.

Компактные и мощные электрокары: будущее уже здесь

Китайские инженеры также не остались в стороне от электрической революции.

В Россию были привезены компактные, но невероятно мощные электрокары, способные проехать впечатляющие расстояния на одной зарядке. Это открывает новые горизонты для тех, кто стремится к экологичному будущему.

Обновлённые версии популярных моделей: совершенство в деталях

Следуя запросам российских автолюбителей, китайские производители представили обновлённые версии уже полюбившихся моделей.

Их дизайн и технические характеристики были доработаны с учётом пожеланий клиентов, что сделало эти автомобили ещё более привлекательными.

Вершина роскоши: самый дорогой автомобиль КНР на российских дорогах

Среди всех представленных китайских автомобилей особенное внимание привлек самый дорогой и роскошный из них. Этот автомобиль представляет пик инженерного и дизайнерского искусства, продемонстрировав весь потенциал и ресурсы китайской автомобильной промышленности.

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КИТАЙСКИЕ НОВИНКИ АВТО 2023 ДЛЯ РОССИИ - КАКИЕ МОДЕЛИ ЖДАТЬ В 2023 ГОДУ?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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