Компания "Автотор" представила отечественные электродвигатели

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На проведённой в столице выставке MIMS Automobility Moscow компания "Автотор", базирующаяся в Калининграде, показала новые электродвигатели с планами по их локализации. Сообщил об этом журнал "За рулём".

Фото: "Car Wash" by bark is licensed under CC BY 2.0.

Согласно источнику, эти электродвигатели создаются на основе корейских технологий и будут изготавливаться на российском заводе по лицензии. Наименование бренда пока не раскрыто, однако известно, что компания уже открыла представительство в Китае для улучшения коммуникации с российскими партнёрами.

Планируется выпуск пяти моделей электродвигателей с системой жидкостного охлаждения и мощностью от 14 до 140 кВт. Этот диапазон мощностей имеет важное значение для "Автотора", так как уже в сентябре текущего года на заводе будет представлен небольшой квадрицикл категории L7.

Помимо этого, в следующем году планируется начать сборку серьёзных электроседанов BAIC U5.

Источник сообщает, что разрабатываемые электродвигатели обладают компактными размерами, что играет важную роль. Наименьший двигатель, предназначенный для квадрицикла, был представлен с односкоростной двухступенчатой трансмиссией 8:1, произведённой корейской компанией Seco.

Однако в ближайшие полтора года "Автотор" намеревается разработать свои собственные трансмиссии. Кроме того, компания стремится к локализации до 70% компонентов электропривода. К 2025 году планируется начать местное производство корпусных элементов, включая литьё и экструзию.

Также имеются планы на сборку собственных батарей из локально произведенных ячеек "Ренэра", хотя в настоящий момент используются корейские ячейки.

Остаётся открытым вопрос относительно магнитов и подшипников, который предстоит решить.

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